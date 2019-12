Empfehlung - Drei Grafschafter spielen für SV Meppen beim „Budenzauber“

Lingen Wenn der SV Meppen am Sonnabend, 4. Januar, mit einer Allstar-Mannschaft beim „Budenzauber“ in der Lingener Emsland-Arena antritt, dann sind wie in den Vorjahren auch einige Fußballer aus der Grafschaft dabei. Wieder im SVM-Trikot läuft der mittlerweile 52 Jahre alte Zoran Milosevic auf, der für Eintracht Nordhorn in der Regional- und Oberliga gespielt hat. Eray Bayraktar, der Kapitän des Landesligisten FC Schüttorf 09, spielt bei dem Hallen-Kick ebenso für Meppen wie Cüneyt Özkan, der ebenfalls bei Eintracht und dem FC 09 aktiv war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-grafschafter-spielen-fuer-sv-meppen-beim-budenzauber-335669.html