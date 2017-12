Empfehlung - Drei Grafschafter Bezirksligisten stehen im Wartestand

Nordhorn. Das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen Eintracht Nordhorn und Union Lohne steht auf der Kippe. „Die Plätze sind immer noch nass und tief“, schildert Eintracht-Trainer Zoran Milosevic die Lage am Heideweg, wo die Partie am Sonntag um 14 Uhr stattfinden soll. „Die Verantwortlichen werden am Freitag oder Sonnabend eine Entscheidung treffen“, sagt er hinsichtlich einer möglichen Absage. Bis das Veto erfolgt, müssen beide Teams allerdings davon ausgehen, dass gespielt werden kann – und bereiten sich entsprechend vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-grafschafter-bezirksligisten-stehen-im-wartestand-217409.html