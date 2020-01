Empfehlung - Drei fitte Torhüter: Torben Koning ist bei der SG zurück

Neuenhaus Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen nehmen ihren dritten Anlauf auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Nach den ärgerlichen Niederlagen in Horneburg (28:31) und daheim gegen Haren (25:27) treten die Niedergrafschafter am Freitag um 20 Uhr beim Schlusslicht HSG Barnstorf/Diepholz II an. „Die Stimmung ist natürlich derzeit etwas getrübt“, sagt Spielertrainer Jörn Wolterink, „trotzdem fahren wir mit hohen Erwartungen nach Diepholz.“ Auch wenn die drohende Fallhöhe immer gefährlich ist: Wolterink spricht von einem „Pflichtsieg“ für sein Team, das mit elf Punkten gefährlich nahe an der Abstiegszone steht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-fitte-torhueter-torben-koning-ist-bei-der-sg-zurueck-342249.html