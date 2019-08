Empfehlung - Drei A-Jugendteams spielen in der Fußball-Landesliga

Nordhorn Am Wochenende starten die Grafschafter Jugendfußballer in die neue Saison. Die Grafschaft Bentheim ist in den Landesligen so stark vertreten wie seit Jahren nicht mehr: Von den C- bis zur A-Jugend treten sieben Mannschaften in dieser Spielklasse an. Die JSG Obergrafschaft und Vorwärts Nordhorn sind in allen drei Altersklassen in der Landesliga vertreten, in der A-Jugend ist außerdem weiterhin die JSG ASC/Uelsen dabei. Nach dem Start mit der A-Jugend werden im GN-Jugendsport in dieser Woche auch noch die B- und C-Jugend-Mannschaften vorgestellt. Positive Nachrichten gibt aus dem Mädchen-Bereich: Die B-Juniorinnen der JSG VV Nordhorn spielen ebenfalls auf Bezirksebene.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-a-jugendteams-spielen-in-der-fussball-landesliga-312930.html