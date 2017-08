Empfehlung - Drama im Pokal: HSG unterliegt Berlin erst nach Verlängerung

Springe . Die HSG Nordhorn-Lingen hat eine weitere Sensation im DHB-Pokal nur ganz knapp verpasst: Gegen das internationale Topteam Füchse Berlin fehlten den Zweitliga-Handballern am Sonntag in Springe nur fünf Sekunden zum Sieg. Erst unmittelbar vor dem Ende der regulären Spielzeit glich Marko Kopljar zum 27:27 aus und rettete den haushohen Favoriten damit in die Verlängerung. Gegen die vor rund 500 Zuschauern bravourös aufspielende HSG gingen die Berliner kurz danach zum ersten mal überhaupt in diesem Duell in Führung; über 28:27 und 31:28 zogen sie in der zwei mal fünf Minuten dauernden Extra-Zeit schließlich auf 34:31 davon (27:27, 11.10).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drama-im-pokal-hsg-unterliegt-berlin-erst-nach-verlaengerung-204371.html