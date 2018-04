Empfehlung - Drama-Derby in Emsdetten: HSG holt beim 30:30 einen Punkt

Emsdetten. Fünf Minuten waren noch zu spielen am Ostermontag in der Emsdettener Emshalle, als der Hallensprecher den Fanblock des gastgebenden TVE zu „La Ola“ animierte. Die Zuschauer starteten also die Welle durchs Publikum, doch nach nicht einmal einer Runde ebbte sie schon wieder ab – einfach zu dramatisch, nervenaufreibend, intensiv war das Geschehen unten auf dem Feld. Da störte die „Ola“ nur. Im Derby der 2. Handball-Bundesliga hatte Emsdetten gegen die HSG Nordhorn-Lingen gerade den Anschlusstreffer zum 29:28 kassiert, kurz danach glichen die Gäste sogar aus, zum wiederholten Mal in diesem Spiel. Am Ende stand’s gerecht 30:30, und der Hallensprecher bewies nach der Schlusssirene wieder Gespür für die Situation: „Das war allergeilste Werbung für den Handball“, schrie er ins Mikrofon und fügte an: „Von beiden Mannschaften.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drama-derby-in-emsdetten-hsg-holt-beim-3030-einen-punkt-231139.html