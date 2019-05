Draisaitl: Weltspitze ist das Ziel - „Noch mehr Potenzial“

In seiner Heimat Köln hat NHL-Superstar Leon Draisaitl Kraft getankt für die anstehende Eishockey-WM. In der Slowakei will der 23-Jährige Anführer des Nationalteams sein, das er unter dem neuen Bundestrainer auf einem sehr guten Weg sieht. Er selbst will noch besser werden.