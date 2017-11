Empfehlung - Draisaitl trifft bei Edmonton-Sieg - Kühnhackl gewinnt

dpaNew York. Draisaitl (22.) brachte die Gäste mit seinem vierten Saison-Treffer in Führung. In der Verlängerung war es Oilers-Kapitän Connor McDavid, der nach 38 Sekunden für die Entscheidung sorgte. Die Vorlage zum Siegtreffer gab der 22-jährige Draisaitl. Der für New York spielende Nationaltorhüter Thomas Greiss konnte 23 von 25 Schüssen auf sein Tor abwehren. Sein Teamkollege Dennis Seidenberg kam nicht zum Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/draisaitl-trifft-bei-edmonton-sieg-kuehnhackl-gewinnt-213846.html