Empfehlung - Dortmund trifft in der zweiten Runde auf Gladbach

dpaDortmund Titelverteidiger FC Bayern München ist beim Zweitligisten VfL Bochum zu Gast. Die zweite Runde wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen, das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt.(...)