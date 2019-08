Dortmund grüßt von ganz oben - Wehmut und Freude im Breisgau

So hatten sie sich das in Dortmund vorgestellt. Nach dem Patzer des FC Bayern stürmt der BVB zu einem klaren Auftaktsieg und ist gleich dort, wo man auch am 16. Mai stehen will - ganz oben. In München wartet man auf die Ankunft des brasilianischen Hoffnungsträgers.