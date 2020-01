Empfehlung - Doppelter Triumph für Leonie Bisschop in Spelle

Spelle Tennistalent Leonie Bisschop vom TC Blau-Weiß Emlichheim hat beim 4. Speller Academy-Cup gleich in zwei Altersklassen gewonnen. Zunächst wurde die Elfjährige ihrer Favoritenrolle im U12-Turnier gerecht und stellte mit drei Zwei-Satz-Siegen über Gegnerinnen aus Quakenbrück, Cloppenburg und Visbek ihre Dominanz in dieser Altersklasse unter Beweis. Danach startete die Emlichheimerin als Jahrgangsjüngste in der Altersklasse U14 – und siegte als ungesetzte Spielerin auch in diesem Wettbewerb. Mit druckvollen Schlägen und taktisch klugem Spiel besiegte sie zunächst ihre Teamkolleginnen beim Regionstraining, Emma Kohl und Merle Geiger vom gastgebenden SC Spelle-Venhaus. Im Finale stand Leonie Bisschop ihrer Vereinskameradin Kim Vennegeerts gegenüber. In einem hochklassigem Match hatte Bisschop, beflügelt vom Turniersieg bei der U12, im Tiebreak des zweiten Satzes die Nase vorn. „Es war schon ein schönes Gefühl, an einem Wochenende gleich zweimal zu gewinnen“, strahlte die junge Emlichheimerin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/doppelter-triumph-fuer-leonie-bisschop-in-spelle-338491.html