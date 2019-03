Empfehlung - Doppelter Auftritt der Lenskers

Kandel Der 44. Bienwald-Marathon in Kandel bei Karlsruhe wird dem Nordhorner Dr. Edgar Lensker noch lange in Erinnerung bleiben. Er hatte sich zur Fahrt in die Pfalz entschieden, weil seine Tochter Phyllis in Karlsruhe bei der deutschen Hochschul-Meisterschaft im Trampolinturnen gemeldet hatte. Kurz vor dem Start war noch nicht klar, ob die Veranstaltung wegen eines starken Sturms überhaupt stattfindet. Für Lensker war es nach einem Verkehrsunfall vor einem Jahr die erste Herausforderung über die 42,195 Kilometer. Es gelang ihm, auf den ersten 30 Kilometern einen Schnitt von vier Minuten zu laufen. Doch dann wurde das angekündigte Sturmtief zum großen Spielverderber: „,Eberhard‘ hat mich teilweise aus der Bahn geworfen“, berichtet Lensker. Er erreichte schließlich bei knapp 500 Finishern auf Platz 134 das Ziel. Hier erfuhr er, dass der Lauf abgebrochen wurde und auch die Zeitmessung teilweise ausfiel. Den Organisatoren war es später aber möglich, eine zeitliche Einordnung vorzunehmen. In 3:15:06 Stunden belegte er den 22. Platz der M50. Als er vom Abbruch erfahren hatte, tauchten Erinnerungen an den Anschlag beim Boston-Marathon 2013 auf, als das Rennen hinter ihm vorzeitig beendet wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/doppelter-auftritt-der-lenskers-286729.html