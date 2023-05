Doppel-Stärke bringt keine Wende: Tennisteam verliert Auftakt

So hatten sich die Tennisspielerinnen der Spielgemeinschaft Nordhorn/Neuenhaus ihren ersten Auftritt in der neuen Liga nicht vorgestellt: Denkbar knapp mit 4:5 musste sich der Regionalliga-Aufsteiger beim Bremerhavener TV geschlagen geben. „Das war schon bitter“, ärgerte sich Mannschaftsbetreuer Karsten Strathmann. 2:4 lautete der Rückstand nach den sechs Einzeln – ein Ergebnis, das die Grafschafterinnen in der Vergangenheit schon öfter mit drei erfolgreichen Doppeln in einen Sieg drehen konnten. Diesmal aber nicht: Die international erfahrenen Doppelspezialistinnen Römer/Boonstra waren der Garant für den Bremerhavener Sieg vor großer Kulisse.

In der ersten Einzelrunde war Emma Daems gegen die international erfahrene Charlotte Römer, die bereits 18 Mal für ihr Heimatland Ecuador im Fed-Cup gespielt hat, ohne Chance. Neuzugang Nicole Wandel startete nervös und verlor den ersten Durchgang schnell mit 1:6. „Aber sie hat gezeigt, dass sie eine gute Verstärkung für uns ist“, lobte Trainer Samir Sahab. Wandel fing sich rechtzeitig gefangen und drehte das Match. Lisa Bakker-Daems hingegen unterlag im Matchtiebreak.

Josy Daems gewinnt Spitzen-Einzel

Im Spitzeneinzel stand mit Milane Maslenkova für Bremerhaven eine weitere Fed-Cup-Spielerin auf dem Platz: Die Usbekin schlägt seit 2019 für ihr Land auf. Da möchte die Grafschafter Nummer eins, Josy Daems, noch hin. Dass sie auf einem guten Weg ist, hat sie mit ihrer starken Vorstellung und dem 6:3, 7:5-Sieg gezeigt. Auch an Position fünf schlägt für Bremerhaven mit der Niederländerin Marrit Boonstra eine Fed-Cup-Spielerin auf. Die frühere Top-500-Spielerin besiegte Jana Strathmann deutlich, und Bente Patist verlor ihr Einzel deutlich. „Wir sind nicht so gut gestartet wie erhofft, sind aber auch nicht untergegangen“, sagte Strathmann nach den neun Matches, „vielleicht helfen uns die vier Punkte in der Endabrechnung aber noch weiter.“

Ergebnisse

Einzel: Milana Maslenkova – Josy Daems 3:6, 5:7; Charlotte Müller – Emma Daems 6:0, 6:0; Lilly Rose Tengbe – Bente Patist 6:1, 6:2; Anna Schubries – Nicole Wandel 6:1, 4:6, 8:10; Marrit Boonstra – Jana Strathmann 6:0, 6:1; Charlotte Elsner – Lisa Bakker-Daems 6:2, 5:7, 10:4

Doppel: Maslenkova/Schubries – J. Daems/Wandel 6:7, 6:7; Römer/Boonstra – E. Daems/Patist 6:1, 6:1; Tengbe/Elsner – Strathmann/Bakker-Daems 6:7, 2:6