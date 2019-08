Empfehlung - Doppel Grönefeld und Schuurs in Runde zwei der US Open

New York Anna-Lena Grönefeld (WTA Doppel Nr. 12) und Demi Schuurs (Nr. 9) sind bei ihrem Erstrunden-Match bei den US Open ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben souverän die zweite Runde des Tennisturniers in New York (USA) erreicht. Das an Position fünf gesetzte Duo aus Deutschland und den Niederlanden besiegte in der Nacht zu Sonnabend Alizé Cornet und Fiona Ferro mit 2:0. Nachdem Grönefeld und Schuurs den ersten Durchgang mit 6:3 gewonnen hatten, wurde ihre Überlegenheit beim 6:1 im zweiten Satz noch deutlicher. Nach 1:14 Stunden war der Erfolg gegen die beiden Französinnen perfekt. Am Sonnabend treffen sie nun in Runde zwei auf Alexa Guarachi aus Chile und Bernarda Pera aus den USA. Im Mixed-Wettbewerb ist Grönefeld indes überraschend schon in der ersten Runde gescheitert. Die 34 Jahre alte Nordhornerin unterlag an der Seite des Österreichers Oliver Marach gegen ihre frühere Doppel-Partnerin Raquel Atawo (USA) und Fabrice Martin (Frankreich) mit 6:2, 4:6, 8:10. Grönefeld und Marach waren beim vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position sieben gesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/doppel-groenefeld-und-schuurs-in-runde-zwei-der-us-open-316110.html