Empfehlung - Dominik Kalafuts Wiedersehen mit den Kumpels und dem Ex-Klub

Nordhorn Vor dem Aufwärmen hielt Dominik Kalafut schon mal einen kleinen Plausch mit Mait Patrail; und nach dem Abpfiff erweiterte sich die Runde um Timo Kastening und Ilja Brozovic. Mit diesem Trio hat der HSG-Kreisläufer während seiner Zeit bei der TSV Hannover-Burgdorf (2014 bis 2018) zusammen gespielt. Und beim Wiedersehen am Dienstag in der Emsland-Arena war nicht nur die 24:32 (12:14)-Niederlage von Nordhorn-Lingen gegen „Die Recken“ ein Thema, als die alten Kumpels in den Katakomben zusammen hockten. „Wir haben auch über Privates gesprochen“, erzählt Kalafut, „ich pflege weiter den Kontakt zu ihnen.“ Die kleine Runde war so ins Gespräch vertieft, dass Peter Kalafut auf der anderen Seite des Kabinengangs lange auf seinen Sohn warten musste. „Das war eine Überraschung“, hatte der Junior nicht damit gerechnet, dass sein Vater unter den 2863 Zuschauern sein würde, „er hatte sich gar nicht angemeldet.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dominik-kalafuts-wiedersehen-mit-den-kumpels-und-dem-ex-klub-346581.html