Dominik Kalafut will „einfach jede Minute genießen"

Nordhorn Dominik Kalafut verfolgt für die nächste Zeit ehrgeizige Ziele. Da ist zum einen die Weltmeisterschaft 2022, die die Slowakei gemeinsam mit Ungarn ausrichtet. Bei der Heim-WM will der 24 Jahre alte Kreisläufer der HSG Nordhorn-Lingen, der zwar in Miltenberg (Bayern) geboren wurde, aber slowakische Wurzeln hat, natürlich dabei sein. Und dann will er nächstes Jahr Mitte Mai natürlich den Verbleib in der Bundesliga mit der HSG bejubeln, auch wenn er weiß, dass das für einen Aufsteiger eine echte Herausforderung ist: „Das wird sehr, sehr schwer." Aber mit der Unterstützung der Fans in zwei so gut wie immer ausverkauften Hallen sei der Klassenerhalt auch nicht unmöglich.