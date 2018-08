Empfehlung - Dönmez fehlt: Das Duell der Top-Torjäger fällt aus

Nordhorn/Lohne Der eine schoss in drei Spielzeiten für Eintracht Nordhorn und Union Lohne 78 Tore in der Fußball-Bezirksliga, der andere war im gleichen Zeitraum immerhin 75 Mal für den VfL Weiße Elf erfolgreich – und beide haben in den ersten beiden Spielen der neuen Saison auch schon wieder zwei Mal eingenetzt: Lohnes Stürmer Sergen Dönmez und VfL-Spielertrainer Dennis Brode sind die mit Abstand treffsichersten Stürmer der vergangenen Jahre. Am Freitag treffen beide Mannschaften um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des VfL Weiße Elf aufeinander, das Duell der beiden Top-Torjäger fällt aber aus. Dönmez fehlt – erstmals in einem Punktspiel seit seinem Wechsel nach Lohne im Sommer 2017 – auf Grund eines privaten Termins.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/doenmez-fehlt-das-duell-der-top-torjaeger-faellt-aus-247489.html