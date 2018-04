Empfehlung - Dirk Nowitzki nach Knöchel-Operation: „„Es geht gut voran“

dpaDallas. Der Fuß fühle sich nach wie vor nicht „großartig“ an, sagte der 39-Jährige. „Ich habe Arthritis in jedem Teil meines Körpers, was nach 20 Jahren in der Liga wohl normal ist. Aber sie haben den einen Bereich, der mich die ganze Saison über gestört hat, korrigiert und ich hoffe, dass das nächste Saison um einiges besser sein wird.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dirk-nowitzki-nach-knoechel-operation-es-geht-gut-voran-233554.html