Empfehlung - Dietrich als Präsident des VfB Stuttgart zurückgetreten

dpaStuttgart Einen Tag nach der wegen technischer Probleme abgebrochenen Mitgliederversammlung verkündete der 70-Jährige diese Entscheidung auf seiner Facebook-Seite und bestätigte sie zudem der Deutschen Presse-Agentur. „Ich kann und will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden, was beim VfB Stuttgart berechtigt oder unberechtigt nicht gut funktioniert“, schrieb Dietrich. Den Grad an „Feindseligkeit und Häme“, den er auf der Mitgliederversammlung erlebt habe, hätte er „nicht für möglich gehalten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dietrich-als-praesident-des-vfb-stuttgart-zurueckgetreten-307826.html