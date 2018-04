Empfehlung - Dietlinde Kuipers ist ein fröhlicher Wettkampftyp

Emlichheim. Wenn Dietlinde Kuipers über Volleyball spricht, dann schwingt Begeisterung in ihrer Stimme. Die Emlichheimerin gehört zu den fleißigen Arbeitsbienen im Umfeld des Zweitligisten SC Union. Betreuerin, Trainerin, Spielerin, Mitglied des Abteilungsvorstandes – „Didi“, wie sie von allen nur genannt wird, hat schon viel gemacht beim SCU. Und macht es immer noch. Am kommenden Wochenende betreut sie die U16-Talente des Vereins bei der nordwestdeutschen Meisterschaft in Hinte. Das Ziel ist die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, doch bei allem Ehrgeiz darf eines für Kuipers nicht zu kurz kommen: „Das Drumherum muss passen. Ohne Spaß geht nichts“, sagt die 51-Jährige, die ihr Lebensmotto so beschreibt: „Ich sag immer: ‚Yes, we can. Man kann alles erreichen, wenn man nur will.‘“ Dieser Leitspruch ist auch der Titel eines kleinen Buches, das sie von einer ihrer Mannschaften bekommen hat – und das immer dabei ist, wenn es zu Volleyball-Wettkämpfen geht. „Das ist in meinem Sportrucksack“, sagt „Didi“, die sich selbst als Wettkampftyp beschreibt. „Wenn ich in der Halle bin, bin ich voll da.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dietlinde-kuipers-ist-ein-froehlicher-wettkampftyp-231358.html