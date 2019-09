Empfehlung - Diekmann hält überragend, aber die SG gewinnt das Derby

Schüttorf Das erste von vielen Derbys in der Handball-Landesliga der Frauen ging an die SG Neuenhaus/Uelsen: Die Niedergrafschafterinnen setzten sich am Sonnabend in der Schüttorfer Jahnhalle gegen den FC 09 in einem Duell mit mehreren Führungswechseln mit 26:24 (11:14) durch. „Etwas glücklich", sagte SG-Trainerin Frieda Holtvlüwer, ihr Schüttorfer Trainerkollege Alfred Korthaneberg fand den Sieg der Gäste allerdings „nicht unverdient". Beste Werferin der Partie war die Schüttorferin Jane Feseker mit sieben Toren.(...)