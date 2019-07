Empfehlung - Die Zwillinge David und Bennet Poniewaz feiern nächsten Sieg

St. Peter-Ording Die Schüttorfer Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz sorgen auf der deutschen Beach-Tour weiter für Furore: Am Wochenende holte sich das Zwillings-Duo des FC 09 nach dem Erfolg in Münster am Strand von St. Peter-Ording den zweiten Sieg auf dieser Tour und kletterte in der deutschen Rangliste auf Platz fünf. Nach oben ging es in der nationalen Bestenliste auch für einen weiteren 09-Volleyballer: Dan John präsentierte sich nach Verletzungspause in guter Form und wurde mit Erik Stadie an der Nordsee Fünfter. Damit kommt das Duo seinem Ziel, sich für die deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand zu qualifizieren, ein Stück näher.