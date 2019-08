„Die Zukunft“: NBA-Talent Bonga als Energiebringer

Magic Johnson fühlte sich beim Anblick von Isaac Bonga ein wenig an sich selbst erinnert. Als hoch aufgeschossener Aufbauspieler schaffte der 19 Jahre alte Deutsche den Sprung in die NBA. Nun will er beim Nationalteam das nächste Sehnsuchtsziel erreichen.