Empfehlung - Die Tagesform ist im Landesliga-Derby entscheidend

Nordhorn/Neuenhaus Auf die Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen wartet am vierten Spieltag der Landesliga bereits das dritte Derby der Saison. Am Sonnabend um 15.30 Uhr treten sie beim aktuellen Tabellenzweiten SV Vorwärts Nordhorn an. Bisher konnten die Niedergrafschafterinnen beide Derbys beim FC Schüttorf 09 (26:24) und gegen den ASC GW 49 (27:25) für sich entscheiden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-tagesform-ist-im-landesliga-derby-entscheidend-322193.html