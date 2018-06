Empfehlung - Die Saison der HSG: Ziele erreicht, aber weiter viel vor

Nordhorn Fangen wir den Rückblick auf die abgelaufene Saison in der 2. Handball-Bundesliga mal von hinten an: Rund 2600 Zuschauer erleben im Euregium einen tollen Auftritt der HSG Nordhorn-Lingen, nach dem 25:20-Sieg gegen Hamm wird unter anderem der langjährige Abwehrchef Frank Schumann mit großem Applaus und einigen Tränen verabschiedet. „Das war ein Höhepunkt der Saison“, findet Trainer Heiner Bültmann, „überhaupt die letzten Spiele: Als sich die Personallage wieder gebessert hat, haben wir noch mal 9:1 Punkte geholt.“ Die HSG klettert am Ende sogar noch auf den siebten Tabellenplatz – und Bültmann stellt zufrieden fest: „Wir sind im oberen Drittel. Wir haben unsere Ziele erreicht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-saison-der-hsg-ziele-erreicht-aber-weiter-viel-vor-239651.html