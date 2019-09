Empfehlung - Die Poniewaz-Brüder sind deutscher Meister

Timmendorfer Strand Die Bilder waren die gleichen wie in den vergangenen Wochen: Wieder lagen sich Bennet und David Poniewaz nach einem verwandelten Matchball jubelnd in den Armen, wie bei den letzten vier Turnieren der deutschen Beachserie konnten die beiden Sportler des FC Schüttorf 09 bei der Siegerehrung den Pokal in die Höhe recken. Und dennoch war diesmal alles anders. Denn die beiden Zwillinge gewannen am Sonntag im deutschen Beachvolleyball-Mekka in Timmendorfer Strand das bislang wichtigste Spiel ihrer Karriere und sicherten sich mit einem 21:14, 19:21 und 15:9-Erfolg gegen Jonathan Erdmann und Sebastian Winter den deutschen Meistertitel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-poniewaz-brueder-sind-deutscher-meister-316313.html