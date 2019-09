Empfehlung - Die neue Fußball-Woche: Weltfußballer, DFB-Wahl, Bundesliga

dpaBerlin WELTFUSSBALLER-GALA: Auch Marc-André c ist dabei: Zusammen mit den Superstars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Virgil van Dijk sowie den Star-Trainern Jürgen Klopp und Pep Guardiola zählt der Nationaltorwart zu den Kandidaten bei der Weltfußballer-Gala am Montagabend in der Mailänder Scala. Der Keeper, dessen Unmut über seine Reservistenrolle unter Joachim Löw großen Trubel ausgelöst hatte, ist wie die Brasilianer Alisson Becker (FC Liverpool) und Ederson (Manchester City) als „Welttorhüter" des Jahres nominiert. Auf die Auszeichnung zum „Welttrainer" kann Liverpool-Coach Klopp nach dem Triumph in der Champions League hoffen.(...)