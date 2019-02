Empfehlung - Die Mischung macht’s: Union Lohne repariert „Betriebsunfall“

Lohne Die Volleyballerinnen des SV Union Lohne haben ihren „Betriebsunfall“ aus der vergangenen Saison schnell korrigiert: Mit zwei souveränen Siegen hat die Mannschaft von Harald Nüsse und Katharina Schöttmer die Meisterschaft in der Oberliga perfekt gemacht und kehrt damit postwendend in die Regionalliga zurück. Ein Ziel, das die Lohnerinnen von Beginn an fest im Blick hatten und in den vergangenen Monaten nie aus dem Fokus verloren. „Das ist Lohn für eine überragende Saison“, freute sich Nüsse nach dem Meisterstück. Nach den glatten 3:0-Siegen gegen den VC Osnabrück II und Blau-Weiß Emden-Borssum ist dem SV Union der Titel bereits vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-mischung-machts-union-lohne-repariert-betriebsunfall-282560.html