Empfehlung - Die HSG will mehr als ein gutes Ergebnis

Nordhorn Gegen Berlin erst in der Verlängerung verloren, gegen Magdeburg gescheitert und gegen Hamburg die Sensation geschafft – das ist die respektable Bilanz der HSG Nordhorn-Lingen in den vergangenen Jahren im DHB-Pokal gegen Erstligisten. Heute geht es für den Zweitligisten in Halver (15 Uhr) gegen den deutschen Handball-Meister; und die SG Flensburg-Handewitt, da ist sich Heiner Bültmann ganz sicher, ist im Vergleich zu den Füchsen, dem SCM und dem HSV „noch mal eine ganz andere Liga“. Der HSG-Trainer gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er die Mannschaft seines einstigen Trainer-Kompagnons Maik Machulla charakterisiert: „Eine super Mannschaft mit Weltmeistern und Olympiasiegern“, sagt er und zählt mit Begeisterung in der Stimme auf: „Svan, Glandorf, Gottfridsson, Lauge und Karlsson – das ist fünf Mal Weltklasse. Und der Rest ist auch nicht schlecht.“ Sich mit diesen Handball-Hochkarätern zu messen, sei für seine Spieler „ein tolles Erlebnis“. Bültmann allerdings hätte im Halbfinale der ersten Runde im DHB-Pokal auch ein ganz gewöhnlicher Erstligist genügt. „Wegen der Chancen hätte es eine Stufe leichter sein können.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-hsg-will-mehr-als-ein-gutes-ergebnis-246851.html