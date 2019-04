Empfehlung - Die HSG will das Spitzen-Duo weiter unter Druck setzen

Dresden Zehn Spiele hat die HSG Nordhorn-Lingen noch zur Verfügung, um den Traum vom Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga zu verwirklichen. Mit einem Sieg am Freitag beim HC Elbflorenz (19.30 Uhr, Ballsport-Arena Dresden) will der Tabellendritte (40:16 Punkte) weiter Druck auf Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten (46:10) und den Tabellenzweiten HSC Coburg (43:13) ausüben, die aktuell die beiden Aufstiegsplätze belegen. „Das ist jedenfalls das Ziel“, sagte Trainer Heiner Bültmann, als sich der Nordhorner Mannschaftsbus am Donnerstag auf den knapp 600 Kilometer langen Weg nach Sachsen machte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-hsg-will-das-spitzen-duo-weiter-unter-druck-setzen-290419.html