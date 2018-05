Empfehlung - Die HSG sehnt mal wieder einen Sieg herbei

fh Nordhorn. Eine sich zum Ende neigende und von vielen Verletzungen geprägte Saison hat bei der HSG Nordhorn-Lingen Spuren hinterlassen: „Die Personalsituation ist sehr angespannt“, sagt Trainer Heiner Bültmann, „an normales Training ist da nicht zu denken.“ Dazu kommt, dass der Handball-Zweitligist seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen hat; doch die Negativserie von vier Niederlagen und zwei Unentschieden wissen der Coach und seine Spieler angesichts der Qualität der letzten Gegner gut einzuordnen: „Gegen diese Topteams wäre es auch mit komplettem Kader extrem schwierig gewesen, zu gewinnen“, sagt Bültmann. Dennoch ist der Wunsch groß, am Freitag gegen den Dessau-Roßlauer HV (19.30 Uhr, Emsland-Arena) die Wende zu schaffen, zumal es das letzte Spiel der HSG in dieser Saison in Lingen ist: „Da wollen wir uns natürlich gerne mit einem Sieg verabschieden“, lautet die Vorgabe des Trainers, der wie seine Spieler das Ende der Durststrecke herbeisehnt: „Wir wollen endlich mal wieder das Gefühl haben, gewonnen zu haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-hsg-sehnt-mal-wieder-einen-sieg-herbei-234743.html