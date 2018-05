Empfehlung - Die HSG hat auch als Tabellenachter noch Ziele

fh Nordhorn. Die Handballsaison geht allmählich zu Ende; drei Spiele hat die HSG Nordhorn-Lingen noch vor der Brust. Am Sonnabend wird mit dem Heimspiel gegen den HSC Coburg (19.30 Uhr, Euregium) der Endspurt eingeläutet, der über die Stationen beim HC Elbflorenz (26. Mai) und gegen den ASV Hamm-Westfalen (2. Juni, Euregium) in die Sommerpause führt. Doch die Saison jetzt locker ausklingen zu lassen, davon will man beim Tabellenachten nichts wissen. Nachdem fast alle Verletzten wieder im Training sind, freut sich Trainer Heiner Bültmann, „haben wir die letzten zwei Wochen mit hoher Qualität trainiert. Da war gut Zug drin. Alle wollen noch und es ist nicht zu merken, dass es für uns um nichts mehr geht.“ Bei drei Punkten Rückstand auf die DJK Rimpar und die deutlich schlechtere Torbilanz, wird die HSG die Franken kaum noch von Platz sieben verdrängen können. Und die Gefahr, vom TV Emsdetten eingeholt zu werden, ist bei vier Punkten Rückstand des westfälischen Nachbarn auf Rang neun noch geringer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-hsg-hat-auch-als-tabellenachter-noch-ziele-236533.html