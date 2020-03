Empfehlung - Die große Frage: Sind die Fußballplätze bespielbar?

Nordhorn Die Winterpause geht zu Ende: In der Fußball-Bezirksliga soll ab diesem Wochenende wieder regulär gespielt werden. Während am Freitag das Spitzenspiel zwischen dem SV Meppen II und Vorwärts Nordhorn ausgetragen werden kann, stehen die vier Spiele mit Grafschafter Beteiligung am Sonntag nach den Regenfällen der vergangenen Tage allesamt auf der Kippe. Und so müssen die Vereine wohl bis zuletzt warten, ob sie an diesem Wochenende zum Einsatz kommen können. Gleiches gilt übrigens für die vielen Mannschaften auf Kreisebene und die Frauenteams, die planmäßig ebenfalls an diesem Wochenende ihre Winterpause beenden. Hier ein Überblick über den aktuellen Stand in der Bezirksliga:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-grosse-frage-sind-die-fussballplaetze-bespielbar-346719.html