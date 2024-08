„Grafschaft-Knipser“ gesucht: Das gewinnen die besten Torjäger

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Amateurkicker aufgepasst! Das GN-Format „Grafschaft-Knipser“ geht in seine zweite Spielzeit. Im Format werden die besten fünf Knipser und in diesem Jahr getrennt davon auch Knipserinnen des Landkreises vorgestellt. Von der 4. Kreisklasse bis hin zur Landesliga werden im Männer- und Frauenfußball die erfolgreichsten Torjägerinnen und Torjäger ermittelt.

Amateurkicker aufgepasst! Das GN-Format „Grafschaft-Knipser“ geht in seine zweite Spielzeit. In dem Format werden die besten fünf Knipser und in diesem Jahr getrennt davon auch Knipserinnen des Landkreises vorgestellt. Von der 4. Kreisklasse bis hin zur Landesliga werden im Männer- und Frauenfußball die erfolgreichsten Torjägerinnen und Torjäger ermittelt. Grundlage der Berechnung sind dabei ausschließlich die offiziellen Torschützenlisten des DFB-Portals „Fussball.de“.

Erstmalig wurde der „Grafschaft-Knipser“ zu Beginn der Spielzeit 2023/24 auf dem Instagram-Kanal der Grafschafter Nachrichten veröffentlicht. Bis zur Winterpause ergaben sich die Platzierungen der Top 5 aus den Spielern und Spielerinnen, die die meisten Ligatore erzielt haben. Die Einführung des Formats stieß vor allem bei Grafschaft Fußballfans auf großes Interesse.

Faktorberechnung für mehr Fairness

Um dem tatsächlichen Leistungsunterschied zwischen den verschiedenen Ligen gerecht zu werden, wurde nach der Winterpause eine Faktorberechnung eingeführt. Jede Liga wurde mit einem individuellen Faktor gewichtet, um die Anzahl der erzielten Tore in Relation zur Wettbewerbsstärke besser abzubilden. In der Landesliga gibt es 1,6 Punkte pro Tor, in der Bezirksliga wird jedes Tor mit 1,4 multipliziert, bis runter in die 4. Kreisklasse, in der der Faktor 0,4 beträgt. Also ergeben beispielsweise 20 Tore in der Landesliga 32 Punkte (20 x 1,6), während 20 Tore in der 1. Kreisklasse (Faktor 1) genau 20 Punkte ergeben.

Trotz unterer Liga - Kawa Acar überragte letztes Jahr alle

In der abgelaufenen Spielzeit konnte sich Kawa Acar (FC Schüttorf 09 IV, 3. Kreisklasse) mit beeindruckenden 71 Treffern und 42,6 Punkten den Titel sichern. Ihm folgten Narina Indzoan (Olympia Uelsen, Landesliga) mit 26 Treffern und 41,6 Punkten sowie Sarah Samia Afara (SG VV Nordhorn, Kreisliga) mit 34 Treffern und 40,8 Punkten. Weitere Top-Platzierungen erreichten Dennis Brode (VfL Weiße Elf Nordhorn, Bezirksliga) und Kathrin Bookholt (SV SuSa, Bezirksliga) mit jeweils 27 Treffern und 37,8 Punkten. Die Top 5 komplettierte Lennart Röseler (SV SuSa, 2. Kreisklasse) mit 46 Treffern und 36,8 Punkten.

Der beste Knipser und die beste Knipserin der vergangenen Saison: Kawa Acar und Narina Indzoan. Fotos: Hinnerk Schröer

Neuerungen zur kommenden Spielzeit

In der Spielzeit 2024/2025 werden Männer und Frauen in separaten Tabellen geführt. Dies soll zum einen die Leistung noch gezielter in den Vordergrund stellen und zum anderen mehr Spielern und Spielerinnen die Chance geben, in die Top-5-Tabelle aufzusteigen. Die Faktoren pro Liga bleiben unverändert. Außerdem wird die Berichterstattung zum Format erweitert: Neben dem Instagram-Kanal wird zukünftig immer zur Mitte des Monats auf GN-Online, im GN E-Paper und in der gedruckten Zeitung sowie auf dem Facebook-Kanal der Grafschafter Nachrichten über den aktuellen Stand berichtet.

Für den Grafschaft-Knipser und die Grafschaft-Knipserin gibt es am Ende der Saison jeweils einen 200 Euro Grafschaft-Gutschein. Foto: Marcel Brandt

Am Ende der Saison 2024/2025 erhalten der beste Grafschaft-Knipser und die beste Grafschaft-Knipserin einen Grafschaft-Gutschein im Wert von jeweils 200 Euro. Zudem erhalten beide Gewinner eine individuelle Trophäe, die im Laufe der Saison vorgestellt wird.