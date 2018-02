Empfehlung - Die Flut der Gegentore beim VfL Weiße Elf stört Dennis Brode

VfL Weiße Elf Nordhorn – Olympia Laxten (So., 14 Uhr). Der VfL tritt am Sonntag zum ersten Pflichtspiel des neuen Jahres auf dem eigenen Kunstrasen an – und will unbedingt die Flut an Gegentoren eindämmen. Nicht nur in der Hinserie, sondern auch in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte kassierten die Nordhorner Bezirksliga-Fußballer nach dem Geschmack von Trainer Dennis Brode viel zu viele Treffer. „Eigentlich war das in der Vorbereitung der Schwerpunkt unserer Arbeit“, sagt Brode, der sich in den Testduellen gegen Ibbenbüren, Uelsen und Biene insgesamt 13 VfL-Gegentore ansehen musste. „Individuelle Fehler“ macht er für den Großteil dieser Treffer verantwortlich, aber auch einige Umstellungen: „Mathis Buscher, Stefan Thielke, Florian Bloemen und Hendrik Deelen haben die Vorbereitung nicht mitgemacht“, berichtet Brode von seinen Sorgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-flut-der-gegentore-beim-vfl-weisse-elf-stoert-dennis-brode-225861.html