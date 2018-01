Empfehlung - Die fairsten Fußballer kommen aus Uelsen

Nordhorn. Es ist Halbzeit im VGH-Fairness-Cup: Zur Spielmitte des niedersachsenweiten Fairness-Wettbewerbes liegen die Kreisliga-Fußballer des SV Olympia Uelsen in der Grafschafter Wertung auf Rang eins. In der vergangenen Saison belegte das Team von Trainer Lucas Beniermann, der ab der Rückrunde von Mike Schwering abgelöst wird, noch Rang zwei. Doch diesmal konnten die Uelser die Bad Bentheimer Dominanz in Sachen Fairness durchbrechen. Mit gerade einmal 17 gelben Karten in 14 Partien kommen die Niedergrafschafter auf einen Quotienten von 1,21 (Rang 21 in Niedersachsen).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-fairsten-fussballer-kommen-aus-uelsen-222737.html