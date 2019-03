Empfehlung - Die einzige Voraussetzung: Spaß an der Boulekugel

Schüttorf Premiere in der Grafschaft: Die Arbeitsgruppe „Jugend“ des Boulesport-Kreisverbands veranstaltet erstmals das „Grafschafter Generationen-Turnier“ für Doubletten. Zum Team gehören jeweils ein Kind bzw. Jugendlicher unter 18 Jahren sowie ein Erwachsener. Der Start ist am kommenden Sonnabend, 9. März, ab 10 Uhr in der Boulehalle des FC Schüttorf 09, weitere Termine sind für den 12. Mai bei Nino-Sport in Nordhorn, am 25. August in Füchtenfeld und am 20. Oktober erneut in der Boulehalle im Schüttorfer Sportpark angesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-einzige-voraussetzung-spass-an-der-boulekugel-285057.html