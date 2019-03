Empfehlung - Die Bilanz eines Trainers: „Zwei mal geil, zwei mal gaga“

Emlichheim Das sah zunächst nach einem gemütlichen Nachmittag mit einem schnellen Heimsieg aus: Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union dominierten am Sonntag den ersten Satz gegen den BBSC Berlin, ohne besonders gefordert zu sein. Sie führten zwischendurch mit sieben Punkten (22:15), der Durchgang war nach 23 Minuten eingetütet. Doch was folgte, ist typisch für diese Sportart: Von Satz zu Satz wechselten die Rollen komplett, am Ende steuerte das Duell im Tiebreak auf den spektakulären Höhepunkt zu. Mit dem achten Matchball holte sich der SC Union nach gut zwei Stunden den Sieg, ein Punkt ging nach dem 3:2 aber verdient an die Gäste aus der Hauptstadt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/die-bilanz-eines-trainers-zwei-mal-geil-zwei-mal-gaga-286112.html