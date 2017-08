Empfehlung - DHB-Pokal: HSG zieht mit Sieg über Rostock ins Finale ein

Springe. Pflichtaufgabe erfüllt: Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben am Sonnabend ihr Halbfinalspiel gegen Empor Rostock mit 30:15 (13:5) klar gewonnen. Das Team von Trainer Heiner Bültmann hat damit das Finale des Viererturniers in der 1. Runde des DHB-Pokals souverän erreicht. Das Turnier wird an diesem Wochenende in Springe bei Hannover ausgetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dhb-pokal-hsg-zieht-mit-sieg-ueber-rostock-ins-finale-ein-204253.html