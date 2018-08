Empfehlung - DFL-Boss Rauball fordert hauptamtliche DFB-Führung

dpaBerln „Wir brauchen – auch im Sinne der Basis – professionelle Strukturen an der DFB-Spitze“, sagte der 71-Jährige im Interview der „Bild am Sonntag“. „Wir benötigen eine klare Managementstruktur mit einem hauptamtlichen Vorstand, der dann auch in der Verantwortung steht, und einen Aufsichtsrat, der sich aus Amateuren und Profi-Vertretern sowie möglicherweise auch aus Externen zusammensetzen könnte“, sagte der Liga-Boss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfl-boss-rauball-fordert-hauptamtliche-dfb-fuehrung-245378.html