Empfehlung - DFB-Vizepräsident würdigt Theresa Altendeitering

Lohne Sportverein, Kirche, Landjugend – wie vielfältig sich Theresa Altendeitering in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagiert, das spiegelte sich am Freitagabend auch in der bunt gemischten Gästeliste wider. Pastor Paul Berbers war der Einladung ins Vereinsheim von Union Lohne gefolgt, genau wie Monika Wassermann, die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Wietmarschen, und viele Vereinsmitglieder, insbesondere der Fußballabteilung, angeführt vom Vorsitzenden Heinz Herbers natürlich, der mit Georg Alferink und Pascal Dingwerth auch zwei Vorstandsmitglieder des Kreisfußballverbandes begrüßen konnte. Familie und Freunde der 23-Jährigen wollten es sich auch nicht entgehen lassen, als Dr. Rainer Koch, Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, die Auszeichnung zur „Amateurfußballerin des Jahres“ vornahm. „Ich finde es großartig, was du machst und bin sehr beeindruckt, was ich über dich lesen durfte und von dir gehört habe“, sagte der aus seinem Wohnort München angereiste Topfunktionär, der zur mit ehemaligen und aktuellen Spitzenfußballerinnen und -fußballern besetzten Jury gehörte, die zusätzlich zu einer Abstimmung im Internet ihr Votum abgegeben hatte. „Ich habe dich auf Platz eins gesetzt, obwohl eine bayerische Mitbewerberin dabei war“, verriet Koch, der auch Vorsitzender des Bayerischen Fußball-Verbandes ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfb-vizepraesident-wuerdigt-theresa-altendeitering-344180.html