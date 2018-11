Empfehlung - DFB-Team ohne Reus und Müller gegen Oranje

dpaGelsenkirchen Auch Marco Reus ist nach seiner Fußverletzung in der letzten Nations-League-Partie nicht erste Wahl. Mats Hummels kehrt in der Innenverteidigung in die Anfangsformation zurück und bildet mit Antonio Rüdiger und Niklas Süle die Dreierkette vor Kapitän Manuel Neuer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfb-team-ohne-reus-und-mueller-gegen-oranje-267133.html