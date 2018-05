Empfehlung - DFB-Team bereitet sich auf Testspiele in Nordhorn vor

Nordhorn. Das Drumherum wie Einkleidung und der offizielle Fototermin sind erledigt, nun hat für die besten deutschen U15-Fußballer die sportliche Vorbereitung auf die beiden Test-Länderspiele am Donnerstag (11 Uhr) und Sonnabend (13 Uhr) in Nordhorn gegen die Niederlande begonnen. Bei der ersten Trainingseinheit am Montag in Hesepe beobachteten rund 30 Trainingskiebitze die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Neben dem Sport stand noch eine besondere Aktion auf dem Programm: Die Mannschaft von Trainer Christian Wück unterstützte das Projekt „Mein Tag", das von der Lebenshilfe und der Euregio-Klinik Nordhorn organisiert wird. Die U15 nahm die zwölf Teilnehmer des Aktionstages auf einer Spritztour im Mannschaftsbus mit, anschließend stand ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm. Dabei wurde der Mannschaft das Geschwisterprojekt erläutert.