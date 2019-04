Empfehlung - DFB-Sportgericht: Zwei Spiele Sperre für BVB-Kapitän Reus

dpaFrankfurt/Main Damit fehlt Nationalspieler Reus dem Bayern-Verfolger nicht nur am Samstag in der Partie in Bremen, sondern auch noch am 11. Mai gegen Fortuna Düsseldorf. Für Angreifer Wolf ist die Saison beendet. Der BVB bestreitet sein letztes Spiel am 18. Mai in Mönchengladbach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfb-sportgericht-zwei-spiele-sperre-fuer-bvb-kapitaen-reus-294581.html