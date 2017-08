Empfehlung - DFB-Präsident Reinhard Grindel besucht den SV Meppen

lvMeppen. Die Fußballer des SV Meppen bestreiten bereits am heutigen Mittwoch ihr zweites Heimspiel der neuen Drittliga-Saison. Um 19 Uhr ist der 1. FC Magdeburg in der Hänsch-Arena zu Gast. Für das Heimspiel hat sich hoher Besuch angekündigt – DFB-Präsident Reinhard Grindel wird beim Spiel des SV Meppen auf der Tribüne Platz nehmen. Vor dem Spiel wird er sich in das Goldene Buch der Stadt Meppen eintragen, um dann von SVM-Geschäftsführer Ronny Maul in Empfang genommen zu werden. Maul wird Grindel eine Stadionführung geben, in der er auch auf die bereits veränderten infrastrukturellen Dinge eingehen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfb-praesident-reinhard-grindel-besucht-den-sv-meppen-202226.html