Empfehlung - DFB muss auf Voss-Tecklenburg warten - Hrubesch bleibt noch

dpaDüsseldorf Durch das enttäuschende 0:0 in Polen verpasste die 50 Jahre alte Trainerin mit der Schweiz die direkte Qualifikation für die WM in Frankreich im kommenden Sommer und muss nun in einer Playoff-Runde mit Belgien, Dänemark und Europameister Niederlande um das neunte und letzte europäische Ticket kämpfen. Erst danach kann Voss-Tecklenburg Interimscoach Horst Hrubesch ablösen. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfb-muss-auf-voss-tecklenburg-warten-hrubesch-bleibt-noch-249038.html