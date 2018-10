Empfehlung - DFB ermittelt nach Fan-Randale - Thema auf Vorstandssitzung

dpaFrankfurt/Main Die massiven Ausschreitungen von Hertha-Fans beim Spiel in Dortmund werden den Fußball noch einige Zeit beschäftigen. Der DFB-Vorstand will sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 7. Dezember mit dem Thema Fan-Gewalt beschäftigen und auf eine gemeinsame Linie verständigen. In diesem Gremium sitzen nicht nur die Präsidiumsmitglieder des Deutschen Fußball-Bundes, sondern auch die Landes- und Regionalchefs sowie Vertreter der Deutschen Fußball Liga beziehungsweise der Vereine. Derweil hat der DFB-Kontrollausschuss am Montag erwartungsgemäß Ermittlungen eingeleitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfb-ermittelt-nach-fan-randale-thema-auf-vorstandssitzung-263339.html