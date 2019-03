Empfehlung - DFB-Elf ohne Gnabry gegen Serbien - Torwartfrage offen

dpaWolfsburg Dort bestreitet die DFB-Elf am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) ihr erstes Länderspiel des Jahres. Gnabry fehlte zuletzt schon beim FC Bayern München wegen einer Erkältung und war erst am Dienstag in Wolfsburg angekommen. Wer gegen die Serben im Tor stehen wird, ließ Löw offen. „Da haben wir noch keine Entscheidung getroffen", sagte der Bundestrainer über das Duell zwischen Kapitän Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen.(...)