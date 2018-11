Empfehlung - DFB-Elf bei EM-Quali-Los nicht top gesetzt

dpaBerlin Durch das 1:1 der Portugiesen gegen Polen im Regen von Guimaraes fiel die DFB-Auswahl im UEFA-Ranking der zwölf Teams in der Liga A wieder hinter Polen auf den elften Rang zurück. Daher wird die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am 2. Dezember in Dublin bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen nur im schwächeren zweiten Topf eingeordnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfb-elf-bei-em-quali-los-nicht-top-gesetzt-267395.html