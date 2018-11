Empfehlung - DFB-Ehrenamtspreis geht an Lohner Heinz Herbers

Lohne/Brandlecht Heinz Herbers, langjähriger Vorsitzender des SV Union Lohne, wird mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2018 ausgezeichnet. Das gab der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) bekannt. Die Ehrung des Deutschen Fußball-Bundes wird in diesem Jahr bereits zum 22. Mal an Menschen im Fußball vergeben, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. Heinz Herbers und 37 weitere Preisträger aus den Fußballkreisen in Niedersachsen Anfang März zu einem Dankeschön-Wochenende ins Sporthotel Fuchsbachtal nach Barsinghausen ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfb-ehrenamtspreis-geht-an-lohner-heinz-herbers-265877.html